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175 лет назад 2016
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Довбня откликнулся на письмо девочки и подарил ей вратарские перчатки

Футбол

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня сделал подарок 13-летней жительнице Хабаровска Анастасии Кассович.

После домашнего матча 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:2) он подарил ей вратарские перчатки, откликнувшись на письмо девочки.

«Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом. Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок.

И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для вас, и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками", — заявил Довбня.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» «СКА-Хабаровск».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск Александр Довбня Болельщики — Футбол Фото
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