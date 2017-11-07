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175 лет назад 2016
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В Малайзии тренер отпраздновал победу в Кубке энергичным танцем перед фанатами

Футбол

В финале Кубка Малайзии «Джохор Дарул Такзим», вслед за победой в чемпионате страны, обыграл «Кедах» со счётом 2:0. После игры главный тренер победившей команды Улишеш Мораиш необычным образом отпраздновал очередной успех клуба.

57-летний португальский специалист подошёл к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. В ответ на это фанаты обеспечили Мораишу шумовую поддержу, после чего устроили тренеру овацию.

Посмотреть видео можно в «твиттере» JOHORSouthernTigers.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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