В Малайзии тренер отпраздновал победу в Кубке энергичным танцем перед фанатами

В финале Кубка Малайзии «Джохор Дарул Такзим», вслед за победой в чемпионате страны, обыграл «Кедах» со счётом 2:0. После игры главный тренер победившей команды Улишеш Мораиш необычным образом отпраздновал очередной успех клуба.

57-летний португальский специалист подошёл к трибуне с болельщиками команды и стал совершать необычные энергичные движения. В ответ на это фанаты обеспечили Мораишу шумовую поддержу, после чего устроили тренеру овацию.

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