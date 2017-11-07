Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович во время паузы в российской Премьер-Лиге, связанной с матчами сборных, побывал в расположении своего бывшего клуба «Црвены Звезды». У Божовича состоялась встреча с руководством «Црвены Звезды».

Напомним, что 49-летний черногорский специалист в 2015-2017 годах тренировал «Црвену Звезду», а 1992-1994 годах являлся игроком команды из Белграда.

Под руководством Божовича «Црвена Звезда» в сезоне-2015/16 стала чемпионом страны. Пост главного тренера клуба он оставил в мае 2017 года.

Божович возглавил «Арсенал» в июне, под его руководством тульская команда после 16 матчей располагается на седьмой строчке в таблице РФПЛ.

Божович побывал в расположении «Црвены Звезды» Фото: http://www.crvenazvezdafk.com