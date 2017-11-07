Глава «СКА-Хабаровск» оценил выступление клуба в РФПЛ цитатой из «Гамлета»

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев оценил выступление команды в российской Премьер-Лиге.

После 16 туров подопечные Алексея Поддубского располагаются на последней строчке в таблице чемпионата страны.

«Что касается выступления в чемпионате, то так и хочется вспомнить классика. Как у Шекспира в „Гамлете“: неладно что-то в Датском королевстве. Так и у нас: что-то неладно. Больше всего провалили селекцию. Набрали игроков, а Федот оказался не тот. Сейчас будем поправляться.



Есть хорошие новости. За прошедшую неделю губернатор провёл удачные переговоры со спонсорами. Когда мы ворвались в РФПЛ, наш бюджет был вдвое меньше, чем бюджет самых бедных в этом отношении клубов РФПЛ. Сейчас мы их догнали. Америку пока догнали, но не перегнали. Это позволит нам зимой найти ещё трёх-четырёх, а то и пятерых игроков, которые усилят команду и позволят вывести её из той ситуации, которую имеем», — сказал Мкртычев в эфире телеканала «Губерния».