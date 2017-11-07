Горшков: в 2007 году «Спартак» мог мотивировать «Сатурн» на матч с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков вспомнил, как клуб из Санкт-Петербурга одержал победу в РФПЛ в сезоне-2007. В тот год питерцы стали чемпионами благодаря гостевой победе над «Сатурном» (1:0) в матче заключительного, 30-го тура РФПЛ. В случае ничьей или поражения «Зенита» в этой игре чемпионом бы стал «Спартак», обыгравший на своём поле в параллельном матче «Динамо» (2:1).

«По ходу сезона-2007 настал момент, когда пазлы сложились в единую картину. В каждом последующем матче «Зенит» выглядел сильнее, чем в предыдущем. А «Спартак» начал терять очки и утратил добытое ранее преимущество. Это их проблемы, но, возможно, наша уверенная игра заставила конкурентов нервничать. На финише мы находились уже на такой волне подъёма, что команду трудно было остановить. Хотя всё решилось лишь в последнем туре.

Не общался ли я с бывшими одноклубниками из «Сатурна» перед матчем в Раменском? Нет. Однако накануне игры мы знали, что соперник будет очень серьёзно настроен. Предполагалось, что наш конкурент нашёл стимулы, чтобы «Сатурн» вышел на поле мотивированным. Однако подробностей, конечно же, никто не знал. Может быть, Лёша Игонин когда-нибудь расскажет. Он ведь тогда играл за подмосковную команду. Матч получился на редкость жёстким и боевым», — цитирует Горшкова официальный сайт «Зенита».