Баскаков: Карасёв должен был удалять Вернблума, Гончаренко и Васина

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» разобрал работу арбитра матча 16-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА (2:2) Сергея Карасёва. По мнению Баскакова, судья должен был удалять полузащитника Понтуса Вернблума, защитника Виктора Васина и главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко.

«На 49-й минуте Хосонов справедливо получил жёлтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасёв недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для жёлтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного.



На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьёт Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасёв продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Гончаренко себя ведёт, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.



Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблума в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания по время матча. Вернблум и Дзагоев обязательно должны были получить по жёлтой карточке за ярые споры с судьёй, когда удаляли Хосонова.



На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА», — заявил Баскаков.

Эпизод с ударом Вернблума можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.