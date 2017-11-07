Маскерано: ЧМ-2018 может стать последним шансом для поколения Аргентины с Месси

Защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано в преддверии товарищеского матча со сборной России (11 ноября) выразил мнение, что для нынешнего поколения национальной команды во главе с её лидером — нападающим Лионелем Месси — чемпионат мира 2018 года в России может стать последним шансом добиться чего-то серьёзного на международном уровне.

«Надеюсь, мы вынесли урок из своей сложной кампании в отборочном турнире ЧМ-2018. Теперь мы попытаемся построить команду, которая сможет наилучшим образом выступить на чемпионате мира в России следующим летом. История знает много великих игроков, обладателей «Золотых мячей», которые не побеждали на мундиале. Трудно говорить о справедливости применительно к футболу, поскольку эта игра не всегда даёт тебе то, чего ты заслуживаешь.

Очевидно, что следующим летом у Месси и других игроков появится ещё одна возможность выиграть ЧМ. Многое будет зависеть от того, как команда подготовится к турниру, который, возможно, станет последним отличным шансом нынешнего поколения игроков сборной Аргентины чего-то добиться. Если бы мы не пробились на ЧМ-2018, для многих игроков, в том числе и для меня, участие в следующем мундиале было бы уже невозможным», — цитирует Маскерано Diario Jornada cо ссылкой на эфир TyC Sports.

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