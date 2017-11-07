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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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В Госдуме предложили использовать систему FAN ID в российских чемпионатах

Футбол

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил ввести систему использования паспорта болельщика (FAN ID) на внутренних спортивных мероприятиях. Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе круглого стола, посвящённого спорту без дискриминации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Паспорт болельщика — очень правильное и грамотное решение. И Кубок конфедераций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова. И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создаёт понимание того, кто приходит на мероприятие», — сказал Гильмутдинов.

Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. FAN ID даёт право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранным гражданам паспорт болельщика даёт право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Иностранцы с FAN ID могут без визы приехать в Россию за 10 дней до начала ЧМ
Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
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