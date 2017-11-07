Баскаков – о словах Манчини: если бы игрока «Рубина» удалили, был бы скандал

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» разобрал работу арбитра матча 16-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» (0:0) Романа Галимова. После этой встречи главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что защитник «Рубина» Владимир Гранат должен был получить красную карточку в первом тайме.

«На 78-й минуте Смольников упал в чужой штрафной. Судья всё видел. На мой взгляд, игрок «Зенита» инициирует контакт, а соперник на это не ведётся. Не вижу контакта ни вверху, ни внизу. Но не сказал бы, что это чистая симуляция. Скорее, надо было просто продолжить игру.

На 24-й минуте Гранат в центре поля сбил Кокорина. Поддержу арбитра, показавшего жёлтую карточку. Рядом были ещё трое защитников, и это просто срыв перспективной атаки. Если бы, как сказал Манчини, удалили футболиста «Рубина», то был бы скандал», — сказал Баскаков.