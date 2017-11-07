Манчини: у «Манчестер Сити» очень хорошие шансы на победу в Премьер-лиге

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в чемпионате Англии в сезоне-2017/18. Итальянский специалист работал с «горожанами» с 2009 по 2013 год.



«Манчестер Сити», пожалуй, лучшая команда в Англии на текущий момент. Клуб приобрёл много хороших игроков за последние два-три года. Мне кажется, у «горожан» очень хорошие шансы на победу в Премьер-лиге в текущем сезоне", — приводит слова Манчини портал Goal.



«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на 8 очков.

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