Нападающий «Баварии» Левандовски стал жертвой мошенника

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой мошенника, пожертвовав деньги на лечение больного ребёнка, которого на самом деле не было.

Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика. У ребёнка якобы был рак глаза, и только в США ему могли обеспечить подходящее лечение. Для этого требовалось € 350 тыс. Как сообщает Fussball.com, Левандовски пожертвовал € 23,5 тыс.



Однако в итоге выяснилось, что всё это было обманом. Тем не менее мошенник вернёт все деньги жертвам этой аферы.