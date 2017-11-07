100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нападающий «Баварии» Левандовски стал жертвой мошенника

Футбол

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой мошенника, пожертвовав деньги на лечение больного ребёнка, которого на самом деле не было.

Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика. У ребёнка якобы был рак глаза, и только в США ему могли обеспечить подходящее лечение. Для этого требовалось € 350 тыс. Как сообщает Fussball.com, Левандовски пожертвовал € 23,5 тыс.

Однако в итоге выяснилось, что всё это было обманом. Тем не менее мошенник вернёт все деньги жертвам этой аферы.

Левандовски: рад стать рекордсменом Польши к своему 30-летию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Польши — Футбол Роберт Левандовски
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент