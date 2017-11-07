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175 лет назад 2016
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С «Наполи» были сняты обвинения о подозрении в махинациях с билетами

Футбол

Неаполитанская прокуратура сняла все обвинения с «Наполи» о возможной махинации с билетами и связи с местной организованной преступностью, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что клуб мог передавать билеты людям, которые подозревались в причастности к местному мафиозному клану. Также интерес сотрудников правоохранительных органов вызвали совместные фотографии игроков неаполитанской команды с подозреваемыми.

«Расследование было архивировано, поскольку дела не существует. Не вижу причин для старта нового расследования. Любые обвинения в вовлечённости «Наполи» в эти махинации были полностью развеяны», — сообщил адвокат неаполитанского клуба в эфире Radio Crc.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

Президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола на один год
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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