С «Наполи» были сняты обвинения о подозрении в махинациях с билетами

Неаполитанская прокуратура сняла все обвинения с «Наполи» о возможной махинации с билетами и связи с местной организованной преступностью, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что клуб мог передавать билеты людям, которые подозревались в причастности к местному мафиозному клану. Также интерес сотрудников правоохранительных органов вызвали совместные фотографии игроков неаполитанской команды с подозреваемыми.

«Расследование было архивировано, поскольку дела не существует. Не вижу причин для старта нового расследования. Любые обвинения в вовлечённости «Наполи» в эти махинации были полностью развеяны», — сообщил адвокат неаполитанского клуба в эфире Radio Crc.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.