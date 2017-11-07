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175 лет назад 2016
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Кавани не считает «ПСЖ» командой трёх футболистов

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что парижская команда — это не только он, Неймар и Килиан Мбаппе. По мнению Кавани, важны и остальные футболисты, которые сильно помогают атакующему трио.

«Многие говорят о Кавани, Неймаре и Мбаппе, но другие игроки помогает нам делать всё, что мы хотим. Мы не можем забывать наших товарищей по команде. От голкипера до других футболистов. Важны не только нападающие, но и все остальные», — заявил 30-летний уругвайский форвард, чьи слова приводит интернет-издание Goal.

Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 мячей в двух топ-лигах Европы
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар Эдинсон Кавани
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