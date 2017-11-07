Кавани не считает «ПСЖ» командой трёх футболистов

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что парижская команда — это не только он, Неймар и Килиан Мбаппе. По мнению Кавани, важны и остальные футболисты, которые сильно помогают атакующему трио.

«Многие говорят о Кавани, Неймаре и Мбаппе, но другие игроки помогает нам делать всё, что мы хотим. Мы не можем забывать наших товарищей по команде. От голкипера до других футболистов. Важны не только нападающие, но и все остальные», — заявил 30-летний уругвайский форвард, чьи слова приводит интернет-издание Goal.