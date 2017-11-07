Жигулёв: у молодёжной сборной России больше нет права на ошибку

Полузащитник молодёжной сборной России Илья Жигулёв поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 U21 с командой Армении. Встреча состоится в Ереване 10 ноября, начало — в 14:00 мск.



«В матче с Арменией важно постараться быстро открыть счёт. Если получится это сделать, то очень хорошо. Этот гол очень поможет нам. Мы понимаем, у нас больше нет права на ошибку. В первом матче с армянской сборной мы сыграли вничью в Москве, но сейчас нужно обязательно побеждать, как и в других оставшихся встречах отборочного турнира.

В предыдущем отборочном матче – с командой Сербии – мы пропускали голы со стандартных положений. И обязательно поработаем над этим в преддверии игры в Ереване, чтобы больше не допускать таких ошибок", — заявил Жигулёв, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Таблица отборочной группы 7: 1. Сербия — 9 очков (3 матча); 2. Россия — 7 (4); 3. Армения — 7 (5); 4. Австрия — 6 (3); 5. Гибралтар — 3 (6); 6. Македония — 3 (3).