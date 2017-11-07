Наставник «Велес Сарсфилд» ушёл в отставку после плевка фаната

Главный тренер «Велес Сарсфилд» Омар Де Фелиппе подал в отставку после домашнего поражения от «Униона» (0:2) в матче 8-го тура чемпионата Аргентины. По словам специалиста, такое решение он окончательно принял после плевка одного из болельщиков команды, сообщает ESPN FC.

«Покидаю клуб из-за того, что произошло. Одни болельщик плюнул в меня. Не собираюсь терпеть плевка в свою сторону со стороны глупого человека, поэтому лучше уйду сейчас.

Это печально, поскольку для моего приглашения в клуб сделали так много, но получилось всё не так, как я рассчитывал. Исходя из наших результатов мне нужно покинуть команду, чтобы его встряхнуть. Желаю всего наилучшего и благодарю игроков и руководство», — сказал Де Фелиппе после матча.

После 8 туров чемпионата Аргентины «Велес Сарсфилд» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.