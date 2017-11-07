Робби Роджерс завершил карьеру и призвал геев и лесбиянок открыться

Бывший футболист сборной США Робби Роджерс, который первым из спортсменов высших североамериканских профессиональных лиг открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации, завершил карьеру. В своём письме он призвал спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией не держать в себе страхи.



«У меня была хорошая карьера, и я жалею лишь о тех годах, когда вынужден был закрываться ото всех. Мои самые счастливые годы — те, в которые я мог после игры подойти к партнёру и сыну, ждавшим меня у стадиона. Спасибо ребятам, благодаря которым я поборол страхи и продлил карьеру. Больше всего горжусь, что помог сделать спорт более открытым для вас. Я бы ничего не смог добиться без семьи, без партнёров по команде, клуба „Лос-Анджелес Гэлакси“ и тренера Арены, которые видели во мне игрока, а также без болельщиков, которые судили меня по выступлениям, а не по ориентации.



Призываю всех женщин и мужчин, которые по-прежнему наполнены страхом, поделиться правдой с миром. Это не только сделает лучше вашу жизнь, но и вдохновит и буквально спасёт жизни молодых ребят по всему миру. Вы, как и все остальные, заслуживаете права уходить с матчей и встречаться у стадионов со своими вторыми половинками», — написал Роджерс в «Инстаграме».

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