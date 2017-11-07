Лысов: меня хорошо приняли в молодёжной сборной России, у нас дружный коллектив

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 U21 с командой Армении, который состоится 10 ноября в Ереване, а также рассказал, как его приняли в команде, в которую он был вызван впервые.

«Перед нашей командой стоит конкретная задача на матч со сборной Армении – выиграть. Это очень важная игра, отборочный матч чемпионата Европы.

Первая тренировка в Химках получилась интенсивной, команда работала с настроением. Всем нравится.

Я впервые получил приглашение в молодёжную сборную России. У нас очень дружный коллектив. Меня хорошо приняли. В команде есть здоровая конкуренция, и ты должен каждый день доказывать, что достоин находиться в её составе.

По какой схеме мне удобнее играть? Разницы нет, самое главное, чтобы мы выигрывали", — цитирует Лысова официальный сайт РФС.