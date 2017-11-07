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175 лет назад 2016
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Лысов: меня хорошо приняли в молодёжной сборной России, у нас дружный коллектив

Футбол

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 U21 с командой Армении, который состоится 10 ноября в Ереване, а также рассказал, как его приняли в команде, в которую он был вызван впервые.

«Перед нашей командой стоит конкретная задача на матч со сборной Армении – выиграть. Это очень важная игра, отборочный матч чемпионата Европы.

Первая тренировка в Химках получилась интенсивной, команда работала с настроением. Всем нравится.

Я впервые получил приглашение в молодёжную сборную России. У нас очень дружный коллектив. Меня хорошо приняли. В команде есть здоровая конкуренция, и ты должен каждый день доказывать, что достоин находиться в её составе.

По какой схеме мне удобнее играть? Разницы нет, самое главное, чтобы мы выигрывали", — цитирует Лысова официальный сайт РФС.

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол ФК Локомотив Михаил Лысов
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