Матч «Лацио» — «Удинезе», отменённый из-за непогоды, перенесён на 2018 год

Стала известна дата проведения несостоявшегося в намеченный день матча 12-го тура итальянской Серии между «Лацио» и «Удинезе».



Напомним, что встреча в Риме на стадионе «Олимпико» должна была состояться 5 ноября, но была отменена из-за сильного дождя.

В итоге было принято решение провести матч «Лацио» — «Удинезе» в следующем году. Игра состоится 24 января 2018 года.

«Лацио» (28 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского первенства, а «Удинезе» (12 очков) находится на 14-й строчке.