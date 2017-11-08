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Белоруков не поможет «Амкару» в матче с «Динамо»

Футбол

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков не сможет сыграть в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги против московского «Динамо», которому принадлежат права на футболиста, сообщает Fcdin.com.

По данным источника, в арендном соглашении с пермским клубе предусмотрена такая опция.

Напомним, что «Амкар» арендовал у «Динамо» 34-летнего футболиста в конце августа 2017 года.

За пермяков Белоруков будет выступать до конца сезона. Его контракт с «Динамо» также истекает по окончании чемпионата.

Матч «Амкар» — «Динамо» состоится в Перми на стадионе «Звезда» 24 ноября, начало — в 17:30 мск.

Источник: Fcdin.com Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Динамо Москва Дмитрий Белоруков
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