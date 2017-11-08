Ан. Миранчук: не хотел бы видеть Вернблума в «Локо», он специально ударил брата

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, как воспринял фол хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума на своём брате Алексее Миранчуке по ходу матча 16-го тура РФПЛ, завершившегося со счётом 2:2. Шведский игрок ударил оппонента локтем и получил за это жёлтую карточку.



«Я бежал как раз сзади. Лёша разгонял атаку, ушёл от защитника, уже отдавал пас – и тот снёс. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошёл на откровенную грубость. Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом ещё на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем.



Что Лёша говорит про Вернблума? Да ничего. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более когда решение уже принято. Понтус действительно очень жёсткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.



В „Локомотиве“ таких нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накалённая. Наверное, не хотел бы видеть Вернблума у нас в команде», — сказал Антон Миранчук в интервью «Спорт-экспрессу».

Эпизод с ударом Вернблума можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.