Джеррард похвалил Клоппа и селекционеров «Ливерпуля» за трансфер Салаха

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард похвалил главного тренера команды Юргена Клоппа и селекционеров клуба за совершённый прошлым летом трансфер полузащитника Мохамеда Салаха. По данным британских СМИ, египетский футболист перешёл в мерсисайдскую команду из «Ромы» за £ 35 млн (около € 40 млн).

«Как и многие болельщики «Ливерпуля», когда Салах только перешёл в клуб, не был уверен в том, что у него здесь всё получится. Конечно, он был в отличной форме, когда выступал в «Роме», но были мысли о том, соответствует ли он уровню английской Премьер-лиги. Надо отдать должное главному тренеру и селекционерам за то, что они решились заплатить такую сумму за игрока без опыта выступлений в чемпионате Англии. Салах пришёл и стал абсолютно лучшим игроком «Ливерпуля» этого сезона», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Салах забил 12 голов в 17 матчах за «Ливепруль» в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.