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175 лет назад 2016
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Шустер: жаль, что Мората покинул «Реал», его уход ослабил команду

Футбол

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер считает, что «Королевский клуб» поступил очень неправильно, согласившись расстаться с нападающим Альваро Моратой. Футболист сборной Испании по окончании предыдущего сезона пополнил ряды лондонского «Челси» в поисках большей игровой практики.

«Мне очень жаль, что Мората покинул «Реал». Его уход ослабил команду. В течение сезона это даст о себе знать, однако в распоряжении Зидана много возможностей», — приводит слова немецкого специалиста Bernabeu Digital.

Павон считает, что Роналду не стоит жалеть об уходе Хамеса, Пепе и Мораты
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората Бернд Шустер
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