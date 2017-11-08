Шустер: жаль, что Мората покинул «Реал», его уход ослабил команду

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер считает, что «Королевский клуб» поступил очень неправильно, согласившись расстаться с нападающим Альваро Моратой. Футболист сборной Испании по окончании предыдущего сезона пополнил ряды лондонского «Челси» в поисках большей игровой практики.

«Мне очень жаль, что Мората покинул «Реал». Его уход ослабил команду. В течение сезона это даст о себе знать, однако в распоряжении Зидана много возможностей», — приводит слова немецкого специалиста Bernabeu Digital.