Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс приступил к беговым упражнениям, передаёт Bild.

Однако футболист сборной Германии в ближайшее время на поле не выйдет. Согласно прогнозам врачей, это наверняка случится в конце февраля 2018 года.

Ройс получил тяжёлую травму в финальном матче Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). У него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ройс после этого сказал, что не падает духом, будет усердно работать и не потерял надежду на участие в чемпионате мира 2018 года.