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175 лет назад 2016
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Гаттузо: когда видел игру Пирло, задавался вопросом о смене своей профессии

Футбол

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал решение экс-хавбека россонери и и туринского «Ювентуса» Андреа Пирло о завершении карьеры. Гаттузо подчеркнул, что получал большое наслаждения, играя рядом с таким футболистом.

«Когда я видел игру Пирло, задавался вопросом о смене своей профессии. Мы начали играть вместе в сборной Италии до 15 лет, и уже тогда он был очень сильным хавбеком. Пирло отличной человек, и было весело общаться с ним вне поля. Его возрождение в «Ювентусе»? Ему повезло в том, что он работал с Конте. Тренер побудил его захотеть вновь играть на самом высоком уровне. Что же касается будущего, то Пирло может делать всё», — цитирует Гаттузо Marca.

Последним клубом в карьере Пирло стал американский «Нью-Йорк Сити».

Эвра — о Пирло: единственный футболист с рукой вместо ноги
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Милан Ювентус Андреа Пирло Антонио Конте Дженнаро Гаттузо
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