Гаттузо: когда видел игру Пирло, задавался вопросом о смене своей профессии

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал решение экс-хавбека россонери и и туринского «Ювентуса» Андреа Пирло о завершении карьеры. Гаттузо подчеркнул, что получал большое наслаждения, играя рядом с таким футболистом.

«Когда я видел игру Пирло, задавался вопросом о смене своей профессии. Мы начали играть вместе в сборной Италии до 15 лет, и уже тогда он был очень сильным хавбеком. Пирло отличной человек, и было весело общаться с ним вне поля. Его возрождение в «Ювентусе»? Ему повезло в том, что он работал с Конте. Тренер побудил его захотеть вновь играть на самом высоком уровне. Что же касается будущего, то Пирло может делать всё», — цитирует Гаттузо Marca.

Последним клубом в карьере Пирло стал американский «Нью-Йорк Сити».