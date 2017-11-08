Суботич не исключает, что зимой покинет «Боруссию» Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич не исключает смену клубной прописки в зимнее трансферное окно. Футболист стремится к большей игровой практике.

«Изначально в футболе возможно всё. Полагаю, что команда полностью ценит и уважает меня. Мои партнёры по команде поддерживают и ободряют меня в ситуации, которая в спортивном аспекте, естественно, очень непроста. Мой контракт с «Боруссией» в силе ещё один год, и в данный момент я не знаю, как будут развиваться события», — приводит слова Суботича интернет-портал Goal.

По итогам 11 туров Бундеслиги Суботич принял участие всего в одном матче.