Фернандо Торрес может перейти в «Баварию» в качестве замены Левандовскому

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес в зимнее трансферное окно может пополнить ряды мюнхенской «Баварии», утверждает tz.

Согласно информации источника испанский футболист рассматривается в немецком гранде как замена форварду Роберту Левандовскому. Ранее игрок сборной Польши говорил, что ему сложно играть в каждом матче все 90 минут. С другой стороны, в Германии в последнее время много говорят о том, что мюнхенцам необходим второй центрфорвард для того, чтобы претендовать на большие победы.

33-летний Торрес в свою очередь склоняется к тому, чтобы покинуть столичную команду, поскольку стремится к большей игровой практике и особых перспектив для себя в «Атлетико» не видит. Его контракт с клубом в силе до лета 2018 года.