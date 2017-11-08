Марадона: мы все солдаты президента Венесуэлы

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Марадона приезжал в Венесуэлу, где встречался с главой государства, а также с молодыми футболистами клуба «Атлетико Венесуэла», которым дал футбольные советы.

«Мы все солдаты Мадуро, солдаты большой родины. Я приехал в Венесуэлу, чтобы поддержать Мадуро. Перелёт был нелёгким, но я нёс его в своём сердце. Поздравляю Мадуро с тем, что он играет за свою родину, сумев выдержать большой натиск оппозиционных сил. Я вижу, что он никогда не ослабевал», — цитирует Марадону Marca.

Сам Мадуро подарил Марадоне фотографию, на которой легендарный футболист запечатлён вместе с Уго Чавесом (бывший президент Венесуэлы). Чемпион мира 1986 года принял её с благодарностью.

Кроме того, Марадона сообщил, что будет вести передачу на Telesur (латиноамериканский телеканал с главным офисом в Каракасе) во время чемпионата мира 2018 года.