Маскерано: решение о будущем зависит от того, как будут развиваться события

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано отметил, что пока не знает, каким будет его будущее в каталонском клубе и сборной Аргентины. Действующий контракт 33-летнего футболиста с испанским грандом в силе до лета 2019 года.

«Моя цель в том, чтобы чувствовать себя счастливым. Моё решение о будущем будет зависеть от того, как будут развиваться события», — приводит слова Маскерано TyC Sports.

По итогам 11 туров нынешнего сезона Маскерано принял участие в 6 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.