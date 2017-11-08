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175 лет назад 2016
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Экс-игрок «Арсенала» Пети сравнил Озила с призраком

Футбол

Бывший полузащитник «Арсенала» Эмманюэль Пети высказал мнение, что полузащитник лондонского клуба Месут Озил исполнял роль статиста в прошедшем матче АПЛ с «Манчестер Сити». Также француз высказал мнение, что наставник «канониров» Арсен Венгер испугался соперника, который одержал победу со счётом 3:1.

«Арсен Венгер после матча признал, что соперник был лучше. В первом тайме и он и и его команда были слишком стеснительны. Он испугался „Манчестер Сити“, и это передалось его футболистам. Считаю, он должен был поменять полузащиту, ведь Озил был всего лишь призраком», — цитирует Пети Интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсен Венгер Месут Озил Эммануэль Пети
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