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В Англии 10 ноября впервые будет задействована система видеоповторов

Футбол

Товарищеский матч сборных Англии и Германии на стадионе «Уэмбли» станет первым для Федерации футбола Англии (FA) матчем, в котором будет задействована система видеопомощи судей. Встречу будет обслуживать бригада польских судей по главе с Павлом Рачковски.

Как сообщает The Times, представитель FA подтвердил, что Международный совет футбольных ассоциаций уже проверил и сертифицировал «Уэмбли» для применения системы видеопомощи.

Матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября, начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Футбольное судейство
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