Суарес: при Неймаре было по-иному, но не Вальверде обязывает меня играть слева

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что команда стала действовать на поле по-другому после того, как бразильский форвард Неймар по окончании предыдущего сезона перешёл в «ПСЖ». Уругвайский футболист сказал это в ответ на вопрос о причине его голевой засухи. Суарес также подчеркнул, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не заставляет его играть на левом фланге.

«Очевидно, что во времена футболиста класса Неймара было по-иному, но не Вальверде обязывает меня играть слева. Я сам делаю это по инерции, если вижу, что там нет никого. А тренер знает мою позицию и то, где я могу быть полезен. Вальверде понимает, в каком амплуа я чувствую себя комфортнее. Так что моё появление на левом фланге не обусловлено системой игры команды», — цитирует Суареса испанское интернет-издание Sport.

По итогам 11 туров Примеры Суарес принял участие в 8 матчах, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.