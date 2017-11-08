Гюндоган: нахожу очень забавными разговоры о кризисе «Боруссии» Д

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», считает все разговоры о кризисе немецкой команды несерьёзными. В домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии подопечные Петера Боша проиграли со счётом 1:3 мюнхенской «Баварии» и с 20 очками занимают 30-е место в турнирной таблице.

«Я нахожу очень забавными разговоры о кризисе «Боруссии». Для меня невероятно сложно соглашаться с тем, что команда переживает кризис, или же дискутировать о тренере. С теми средствами, которые были в распоряжении команды, «Боруссия» добилась в прошлом сезоне почти всего. А на старте нынешнего вообще очень удивила. Абсурд превозносить команду до небес после первых пяти матчей, а потом говорить о кризисе», — цитирует Гюндогана интернет-издание Sport1.