Более 600 тыс. перуанцев участвовали в лотерее за право попасть на игру сборной

Более 600 тыс. перуанских болельщиков приняли участие в лотерее за право купить билеты и попасть на стыковой матч между Перу и Новой Зеландией, который 15 ноября будет сыгран на Национальном стадионе. Об этом сообщает Depor.com.

В ходе лотереи на сайт, проводивший акцию, зашло 687 196 человек. Все они зарегистрировались в надежде выиграть билет. Всего же было выбрано 10 тыс счастливчиков, которые будут распределены на четырёх трибунах.

Отметим, что Национальный стадион в Лиме вмещает 50 000 зрителей.