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175 лет назад 2016
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Касильяс намерен завершить карьеру после Буффона

Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, которому накануне вручили награду Golden Foot, рассказал, когда планирует завершить карьеру. Ранее 36-летний голкипер признался, что после окончания игровой карьеры намерен остаться в футболе.

«Если Буффон завершит карьеру в 40 лет, я собираюсь бросить вызов себе, чтобы уйти по крайней мере через год после него. Так что у меня ещё год карьеры», — цитирует Касильяса A Bola.

Ранее 39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что завершит карьеру по окончании этого сезона. Касильяс выразил надежду, что итальянец передумает.

Касильяс хочет остаться в футболе после завершения карьеры
Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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ФК Порту Ювентус Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс
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