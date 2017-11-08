Касильяс намерен завершить карьеру после Буффона

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, которому накануне вручили награду Golden Foot, рассказал, когда планирует завершить карьеру. Ранее 36-летний голкипер признался, что после окончания игровой карьеры намерен остаться в футболе.

«Если Буффон завершит карьеру в 40 лет, я собираюсь бросить вызов себе, чтобы уйти по крайней мере через год после него. Так что у меня ещё год карьеры», — цитирует Касильяса A Bola.

Ранее 39-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что завершит карьеру по окончании этого сезона. Касильяс выразил надежду, что итальянец передумает.