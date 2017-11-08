Игроки «Вест Хэма» ответили Биличу, что он делал не так в клубе

Славен Билич, после того как был уволен с поста главного тренера «Вест Хэм Юнайтед», провёл встречу с лидерами команды и попросил их ответить на вопрос, что он делал не так в клубе, что привело к его отставке.

Как сообщает Mirror, футболисты ему ответили, что он был недостаточно жёстким со своими подопечными, что в итоге сказывалось на игровой дисциплине. При этом отмечается, что многим игрокам лондонского клуба нравилось работать с Биличем и они были готовы помочь ему выйти из сложившейся сложной ситуации.

Вместе с Биличем, который принял команду в 2015 году, клуб покинули и четыре его помощника. После 11 туров «Вест Хэм» Юнайтед», набрав 9 очков, находится в зоне вылета на 18-й строчке.