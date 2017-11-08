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175 лет назад 2016
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Бентеке после 6 недель лечения приступил к работе в общей группе «Кристал Пэлас»

Футбол

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Повреждение 26-летний футболист получил ещё в сентябре и с тех пор на поле не выходил.

Кристиан Бентеке должен успеть набрать форму к ближайшему после международного перерыва матчу. Об этом сообщается на официальном сайте «Кристал Пэлас».

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Кристал Пэлас» проведёт 18 ноября с «Эвертоном». В нынешнем сезоне Кристиан Бентеке принял участие в 6 матчах АПЛ, но результативными действиями не отметился.

Бентеке спустя шесть недель приступил к тренировкам в общей группе

Бентеке спустя шесть недель приступил к тренировкам в общей группе

Фото: www.cpfc.co.uk
Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке из-за травмы пропустит минимум шесть недель
Источник: Официальный сайт "Кристал Пэлас" Сообщить об ошибке
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