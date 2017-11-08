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175 лет назад 2016
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Слуцкий в случае увольнения из «Халл Сити» может получить должность в «Челси»

Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может занять одну из должностей в «Челси» в случае увольнения с поста главного тренера своего клуба, сообщает Telegraph.

Недавно «Челси» покинул Майкл Эменало, занимавший пост технического директора лондонского клуба. По данным издания, эта должность может быть упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. И в таком случае в «Челси», владелец которого Роман Абрамович помог Слуцкому трудостроиться в Англии, может предложить россиянину одну из должностей.

«Халл» под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Слуцкий: признателен руководству «Халл Сити» за поддержку
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Халл Сити Челси Леонид Слуцкий Роман Абрамович
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