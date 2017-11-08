Слуцкий в случае увольнения из «Халл Сити» может получить должность в «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может занять одну из должностей в «Челси» в случае увольнения с поста главного тренера своего клуба, сообщает Telegraph.

Недавно «Челси» покинул Майкл Эменало, занимавший пост технического директора лондонского клуба. По данным издания, эта должность может быть упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. И в таком случае в «Челси», владелец которого Роман Абрамович помог Слуцкому трудостроиться в Англии, может предложить россиянину одну из должностей.

«Халл» под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.