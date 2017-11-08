В сборной Бельгии рассказали, когда Феллайни сможет полностью восстановиться

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что он вызвал бы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни в сборную, если бы предстоящие товарищеские встречи против Японии и Мексики были важны для национальной команды.

29-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Боснии и Герцеговины (4:3).

«Маруану нужно поработать 10 дней без матчей, чтобы полностью восстановиться. Мы решили, что с медицинской точки зрения будет правильным ходом дать ему возможность набрать форму. Если бы матчи что-то решали, думаю, мы бы вызвали Маруана, однако мы не позволим себе рисковать его здоровьем, пока он не готов на все сто процентов», — цитирует Мартинеса Sky Sports.