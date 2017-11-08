Моуринью придётся продать некоторых игроков, прежде чем купить новых

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с некоторыми футболистами, если главный тренер Жозе Моуринью в январе захочет приобрести новых игроков. С таким пожеланием к португальцу обратилось руководство манкунианского клуба. Об этом сообщает BBC.

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» хочет контролировать эффективность расходов, прежде чем выделять новые финансовые средства на новых футболистов. За два года в клубе Жозе Моуринью потратил на покупку шести основных игроков £ 285 млн (около € 323 млн). При этом сумма зарплат выросла на 13,5% и составляет £ 263,5 млн (€ 298,6 млн).

Первым в списке на продажу может оказаться защитник Люк Шоу. Также остаётся неясным будущее Маруана Феллайни.