Эмери сократил просмотр видеоразборов матчей, чтобы угодить Неймару

Отношения между нападающим Неймаром и главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери ухудшились. Об этом сообщает L’Equipe. Чтобы угодить бразильцу, Эмери пришлось сократить время просмотра видеоразборов, которые не очень нравятся Неймару.

Несмотря на это, Неймар часто высказывает претензии тренеру. Футболист во время тренировки позволяет себе жестом или взглядом показать специалисту, что не хочет его слышать. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Испанские СМИ считают, что Неймар ко всему прочему симулировал травму бедра, чтобы не играть против «Анже» в матче 12-го тура французской Лиги 1 (5:0) и затем отправиться в расположение сборной Бразилии.