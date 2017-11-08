Л. Суарес: Вальверде удивил меня с положительной стороны

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о работе нового главного тренера Эрнесто Вальверде, отметив, что специалист удивил его.

«Эрнесто удивил меня с положительной стороны. Такое впечатление, что он и его помощники играли в клубе до того, как возглавить его. Настолько легко они работают и общаются со всеми.

Но каждый тренер отличается и имеет свои собственные методы. Вальверде отличается от Луиса Энрике. Новый тренер более расслаблен. Он говорит спокойно, в то время как Лучо был похож на себя во время карьеры игрока. Если я когда-то стану тренером, то буду таким же», — цитирует Суареса Football Espana.