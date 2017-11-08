100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Л. Суарес: Вальверде удивил меня с положительной стороны

Футбол

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о работе нового главного тренера Эрнесто Вальверде, отметив, что специалист удивил его.

«Эрнесто удивил меня с положительной стороны. Такое впечатление, что он и его помощники играли в клубе до того, как возглавить его. Настолько легко они работают и общаются со всеми.

Но каждый тренер отличается и имеет свои собственные методы. Вальверде отличается от Луиса Энрике. Новый тренер более расслаблен. Он говорит спокойно, в то время как Лучо был похож на себя во время карьеры игрока. Если я когда-то стану тренером, то буду таким же», — цитирует Суареса Football Espana.

Суарес: при Неймаре было по-иному, но не Вальверде обязывает меня играть слева
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Луис Суарес Луис Энрике Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент