Доменек: если Италия не попадёт на ЧМ-2018, никакой трагедии для мира не будет

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек считает, что невыход сборной Италии на чемпионат мира 2018 года не станет трагедией для футбольной общественности. Об этом специалист рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.

«Нет, никакой трагедии не будет. Для итальянцев – трагедия, но не для мира. Аргентина также могла оказаться без чемпионата мира.

Но я думаю, что Италия попадёт на ЧМ. В 2006 году у них были такие же проблемы, но они всё равно вышли дальше. В Италии есть футболисты, которые знают, как справляться со стрессом, Швеция же намного слабее в этом плане», — рассказал Доменек.

Первый стыковой матч Швеция – Италия будет сыгран 10 ноября в Стокгольме. Начало – в 22:45 мск.