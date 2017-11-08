Л. Суарес: мы в «Барселоне» скучаем по Неймару

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что в клубе скучают по Неймару, который летом был продан в «ПСЖ». В конце октября бразилец побывал в расположении каталонцев.

«Мы очень скучаем по Неймару на поле, но больше по нему самому, потому что он был особенным. С ним было весело. Неймар всегда излучает счастье и радость. Он был важен для нас. Сейчас он играет в другой команде, но я не держу зла. Я пытался убедить Неймара остаться, потому что думаю, что это лучшее место для него, но это его решение, которое нужно принять.

Мы с Месси пытались сделать то, что принесёт пользу команде, но никогда не говорили: «Не уходи, потому что ты не будешь счастлив». Мы просто сказали, что не хотим его ухода. Было больно, потому что мы друзья», — цитирует Суареса Sport.es.