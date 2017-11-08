До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Бонуччи: мы – сборная Италии, поэтому просто обязаны пробиться на ЧМ-2018

Футбол

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи в беседе с пресс-службой ФИФА поделился ожиданиями от стыковых матчей с командой Швеции. Первая игра состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответная 13 ноября в Милане.

«В плей-офф нас ждут два сложных матча против очень сильного соперника. Шведы уже показали свой класс, сумев в первом раунде квалификации обойти голландцев. Будет очень непросто, но мы — сборная Италии, поэтому мы просто обязаны пробиться на мундиаль.

Сборная Швеции смогла справиться с потерей Златана Ибрагимовича, одного из лучших игроков в её истории. После его ухода команда стала играть компактнее. Сейчас шведы горят желанием преподнести сюрприз. Они не станут отсиживаться в обороне, а будут играть на победу и бороться за каждый мяч.

В этих матчах нам надо показать те качества, которые всегда приносили нам успех в прошлом. Мы должны оставаться единой командой, биться друг за друга, сохранять спокойствие и показать 100% самоотдачу. Именно эти качества позволяли нашей сборной и клубам достигать высоких результатов. Мы понимаем всю важность предстоящих игр, а в такие ответственные моменты мы всегда добивались нужного результата. Думаю, что мы сумеем сделать этот последний шаг на пути к мундиалю», — рассказал Бонуччи.

Доменек: если Италия не попадёт на ЧМ-2018, никакой трагедии для мира не будет
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ФК Милан Леонардо Бонуччи ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент