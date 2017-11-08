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«Луч-Энергия» и «Волгарь» поделили очки

Футбол

В Футбольной национальной лиге сыгран первый матч 22-го тура. Испытывающий финансовые проблемы «Луч-Энергия» принимал на стадионе «Динамо» во Владивостоке «Волгарь».

В первом круге астраханский клуб добился победы – 2:0, а в отчётном матче довольствовался лишь ничьей. За 90 минут игры зрители забитых голов так и не увидели – 0:0.

После 22 туров «Волгарь», набрав 33 очка, занимает восьмое место, а «Луч-Энергия» расположился на 16-й строчке (21). Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 12:00 МСК
Луч-Энергия
Владивосток
0 : 0
Волгарь
Астрахань
Президент ФНЛ: игрокам «Луча-Энергии» сказали, что они забудут о проблемах
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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