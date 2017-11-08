«Луч-Энергия» и «Волгарь» поделили очки

В Футбольной национальной лиге сыгран первый матч 22-го тура. Испытывающий финансовые проблемы «Луч-Энергия» принимал на стадионе «Динамо» во Владивостоке «Волгарь».

В первом круге астраханский клуб добился победы – 2:0, а в отчётном матче довольствовался лишь ничьей. За 90 минут игры зрители забитых голов так и не увидели – 0:0.

После 22 туров «Волгарь», набрав 33 очка, занимает восьмое место, а «Луч-Энергия» расположился на 16-й строчке (21). Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».