Сборная Аргентины без Месси: какая она? Фото с тренировки на базе «Спартака»

Сегодня, 8 ноября, на поле новой базы «Спартака» в Тушино национальная команда Аргентины провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными России и Нигерии.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной Аргентины, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

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Также предлагаем вашему вниманию фоторепортаж со вчерашней тренировки сборной Аргентины.

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