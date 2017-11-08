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Сборная Аргентины без Месси: какая она? Фото с тренировки на базе «Спартака»

Футбол

Сегодня, 8 ноября, на поле новой базы «Спартака» в Тушино национальная команда Аргентины провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборными России и Нигерии.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной Аргентины, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

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Также предлагаем вашему вниманию фоторепортаж со вчерашней тренировки сборной Аргентины.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Фото
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