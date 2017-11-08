«Эвертон» заинтересовался кандидатурой главного тренера «Шахтёра»

«Эвертон» интересовался главным тренером «Шахтёра» Паулу Фонсекой и считает его одним из кандидатов на пост нового наставника клуба, сообщает Sky Sports. Однако сейчас английский клуб близок к подписанию соглашения с другим специалистом – Сэмом Эллардайсом. Отмечается, что в понедельник он встретился с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири по поводу контракта до конца сезона.
Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансуорт и главный тренер «Бернли» Шон Дайч также рассматриваются на вакантную должность.
Ранее также сообщалось, что владелец «Эвертона» выразил желание, чтобы его команду возглавил наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
Владелец «Эвертона» хочет видеть главным тренером команды Симеоне