«Эвертон» заинтересовался кандидатурой главного тренера «Шахтёра»

«Эвертон» интересовался главным тренером «Шахтёра» Паулу Фонсекой и считает его одним из кандидатов на пост нового наставника клуба, сообщает Sky Sports. Однако сейчас английский клуб близок к подписанию соглашения с другим специалистом – Сэмом Эллардайсом. Отмечается, что в понедельник он встретился с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири по поводу контракта до конца сезона.



Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансуорт и главный тренер «Бернли» Шон Дайч также рассматриваются на вакантную должность.

Ранее также сообщалось, что владелец «Эвертона» выразил желание, чтобы его команду возглавил наставник «Атлетико» Диего Симеоне.