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Доменек: Пирло был отличным игроком, но не лучшим итальянцем своего поколения

Футбол

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло не был лучшим итальянцем своего поколения. Такого мнения придерживается экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек.

«Он был отличным, но не лучшим итальянцем своего поколения. Я встретил его, когда ему был 21 год. Пирло должен благодарить Анчелотти, которые переместил его в полузащиту. В будущем Пирло может стать хорошим тренером, потому что он здорово читает игру», — сказал Доменек в интервью Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Андреа Пирло может войти в тренерский штаб «Челси», «Ювентуса» или сборной Италии.

За время карьеры игрока Андреа Пирло принял участие в 753 матчах, забил 73 гола и отдал 86 результативных передач.

Пирло может начать работу в «Ювентусе» или сборной Италии
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Франции — Футбол Андреа Пирло Раймон Доменек
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