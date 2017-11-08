Доменек: Пирло был отличным игроком, но не лучшим итальянцем своего поколения

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло не был лучшим итальянцем своего поколения. Такого мнения придерживается экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек.

«Он был отличным, но не лучшим итальянцем своего поколения. Я встретил его, когда ему был 21 год. Пирло должен благодарить Анчелотти, которые переместил его в полузащиту. В будущем Пирло может стать хорошим тренером, потому что он здорово читает игру», — сказал Доменек в интервью Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Андреа Пирло может войти в тренерский штаб «Челси», «Ювентуса» или сборной Италии.

За время карьеры игрока Андреа Пирло принял участие в 753 матчах, забил 73 гола и отдал 86 результативных передач.