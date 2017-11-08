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«Тамбов» в компенсированное время вырвал победу у «Балтики»

Футбол

Сыгран очередной матч в ФНЛ. «Тамбов» на стадионе «Локомотив» принимал «Балтику» и сумел взять реванш за поражение в первом круге (0:3). В отчётном матче «Балтика» первой открыла счёт, но не удержала минимальное преимущество.

На 51-й минуте гостей вперёд вывел Валерий Чуперка – 1:0, но спустя 15 минут хозяева сравняли счёт. Гол на счету Андрея Часовских – 1:1. Всё шло к тому, что матч завершится вничью, но на 95-й минуте вышедший на замену Максим Трусевич принёс победу «Тамбову» — 2:1.

Набрав 39 очков «Тамбов» остался на 4-й позиции. На счету «Балтики» 33 очка и 7-е место в ФНЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 13:00 МСК
Тамбов
Тамбов
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 – Чуперка – 51, 1:1 – Часовских – 66, 2:1 – Трусевич – 90+5
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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