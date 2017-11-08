Против «Ростова» поданы два судебных иска на сумму 253 млн рублей

НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подало в областной арбитражный суд два иска о взыскании с «Ростова» более 253 млн рублей задолженности. Как сообщает «РАПСИ», истец просит взыскать с клуба 86,6 млн рублей и 166,7 млн рублей.



Арбитражный суд Ростовской области в сентябре по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций взыскал с клуба «Ростов» 1,2 млн рублей задолженности по аренде земельного участка.



В заявлении министерства говорится о ненадлежащем исполнении клубом обязательств по внесению арендных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с 1 декабря 2015 года по 31 марта 2017 года.



Кроме того, в августе арбитраж удовлетворил аналогичный иск регионального министерства к «Ростову» 8,5 млн рублей долга по аренде. Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, клуб использовал землю в спортивных целях.



В результате ненадлежащего исполнения «Ростовом» обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 млн рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

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